Zato letos četrto leto zapored organizirajo pohodniško akcijo, ki so jo poimenovali Jeseniški cirkl. Za ta korak so se odločili, da vsem planincem in drugim ljubiteljem gora še bolj približajo gorski svet, kjer imajo v upravljanju pet postojank, pravi Janko Rabič iz PD Jesenice. »Akcija je med planinci naletela na lep odziv, veliko jih ob zaključku izrazi pohvale. Letos smo zaradi situacije s koronavirusom in prilagajanjem spoštovanju ukrepov in priporočil začeli nekoliko kasneje, poteka pa do 30. septembra. V tem času se morajo udeleženci povzpeti do Erjavčeve koče in Tičarjevega doma na Vršiču, do koče pri izviru Soče v Trenti, do Zavetišča pod Špičkom v triglavskem pogorju in do koče na Golici,« našteva. Letos so dodali še vzpon na vrh Golice in na Sleme na Vršiču. Da bi akcijo še dodatno popestrili, so za bolj izkušene gornike dodali še znana vrhova Jalovec in Prisojnik, vendar za udeležbo na pohodniški akciji nista obvezna. Evidenčni karton za žige je na voljo na vseh postojankah, udeleženci pa morajo izpolnjenega v eni od postojank ali na sedežu društva oddati do 9. oktobra.