Brežiški grad postopno obnavljajo že četrt stoletja

Grad Brežice postopoma obnavljajo že 25 let, bolj intenzivno pa od leta 2006. Doslej so v obnovo vložili 4,3 milijona evrov, a potrebovali bi vsaj še toliko, da bi grad, v katerem domuje in ga upravlja Posavski muzej, na leto pa ga obišče 35.000 ljudi, dokončno obnovili.