Izredne razmere ob izbruhu koronavirusa so prinesle tudi izredne ukrepe – med njimi prepoved ponujanja časopisov in revij v gostinskih lokalih zaradi preprečevanja prenosa virusa. In medtem ko se je bilo ob umirjanju razmer že mogoče odpraviti na ogled nogometne tekme, k frizerju, na družinsko večerjo v sosednjo gostilno ali ulični koncert, je priporočilo NIJZ v zvezi s tiskanimi edicijami še vedno v veljavi.

To je v prvi vrsti zaznamovalo medije, ki so se v času karantene že tako soočili z upadanjem prodaje, pa tudi lastnike lokalov, v katerih stranke rade posežejo po časopisu. K preklicu ukrepa sta tako že pred časom pozvala tudi Slovensko združenje medijev in Društvo novinarjev Slovenije. Zaman.

Vulgariziranje javnega prostora

»Danes smo v Pritličje naročili Dnevnik, sobotni Večer in sobotno Delo, Mladino pa preusmerili nazaj v lokal. Če lahko poslujemo z gotovino, lahko tudi beremo časopise in revije. Naj pridejo, dajo kazen, na ustavnem sodišču pa naj dokažejo, da je tovrsten poseg v svobodno gospodarsko pobudo (najbrž pa še v kakšno drugo pravico) primeren in nujen za preprečevanje okužb,« je pred dnevi na družbenih omrežjih sporočila Barbara Rajgelj, lastnica kavarne Pritličje ob ljubljanski mestni hiši, sicer pravnica in predavateljica na FDV. Prepričana je namreč, da branje časopisov kavarnam daje tisto, kar v svojem bistvu so – prostor srečevanja ljudi in izmenjevanja idej.

»Poskusi prepovedati časopise in revije v lokalih, knjižnicah, frizerskih salonih so namenjeni dodatni šibitvi medijev ter vsebinskemu praznjenju in vulgariziranju javnega prostora. V resnici ne gre za prepoved, ki bi jo kdor koli lahko sankcioniral, ampak za priporočilo NIJZ,« poudarja. V higienskih priporočilih za izvajanje turistično-gostinske dejavnosti je namreč med drugim priporočeno, da naj gostinci »odstranijo oziroma prilagodijo uporabo predmetov v skupni uporabi (npr. solnice, sladkor, začimbe, jedilni listi, igrače, časopisi, revije ipd.) tako, da se jih ne bo zaporedoma dotikalo več gostov«.