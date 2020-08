Da med 120 državami podpisnicami ni tistih, ki orožje posedujejo in se mu nočejo odreči, je do neke mere razumljivo, četudi ne opravičljivo in sprejemljivo. Da pa ni še vrste drugih članic svetovne organizacije, med katerimi je tudi naša, ki se ga otepajo – vsaj upam? –, pa ni več razumljivo. Samo brez tega orožja se bo svet otresel strahu pred ponovitvijo zločina izpred 75 let oziroma pred koncem sveta, kajti vsi vemo, da če je ena sama tovrstna bomba znova odvržena na kako mesto s strani ene od jedrskih sil, se odpro vrata pekla. Takrat so bombo posedovale le ZDA, danes jo še najmanj devet držav s skupno, kolikor je uradno prijavljenih, 15.700 jedrskimi konicami, in že desetina te vsote je dovolj, da se življenje na planetu konča. Bodi torej dosleden s povedanim in pozovi slovensko vlado k pristopu oziroma podpisu omenjene pogodbe. Velikega učinka ne bo, a boš vsaj imel mirno vest.

Ko smo z Mirovnim inštitutom, pravzaprav z njegovo takratno predsednico Nežo Kogovšek Šalamon, ter z dr. Miroslavom Gregoričem, našo največjo avtoriteto s področja jedrske varnosti, pred tremi leti sestavili peticijo, ki poziva k temu pristopu in ki je na spletu še danes, ter jo s prvimi 1300 podpisi naslovili na vlado Mira Cerarja, je bil odgovor nikakršen. Če ga povzamem: »Naj ostane tako, kot je, ker nam to orožje kot obrambni ščit zveze Nato zagotavlja večjo varnost, in tudi ko bi se ga hoteli znebiti, bi bil vsak napor zaman, ker države, ki ga posedujejo, ne kažejo niti najmanjše intence, da bi se mu odpovedale. Ga ima tudi Severna Koreja, in dokler ga ima in se mu ni pripravljena odreči, je težko pozivati druge države, da to storijo.«

Tudi naslednja vlada, Šarčeva, ni šla koraka dlje, čeprav je Marjan, ko se je še s teboj potegoval za predsedniški prestol, podpisal peticijo, in ti, dragi Borut, si o tem vselej nem. Niti besede o tem, da bi vendarle kazalo pristopiti k pogodbi OZN, ki jo je sprožilo gibanje ICAN, prejemnik Nobelove nagrade za mir 2017.

Pokloniti se žrtvam Hirošime in Nagasakija ni težko, sestaviti stavek, ki si ga izpovedal po videopovezavi, tudi ne, težje je izpeljati misel do konca z vso doslednostjo, a predsednik republike bi moral imeti ta pogum, tudi ko nam vlada oblast, ki se še kako strinja s tem, kar smo že slišali od Cerarja, da smo z jedrskim orožjem in Natom bolj varni, in ki obenem vabi k nam ameriške vojake, ki zapuščajo Nemčijo – tako namreč govori eden od nedavnih tvitov predsednika vlade Janše. Kdor molči, pritrjuje, mar ne? Torej se s tem povabilom, Borut, strinjaš? Morda tudi s postavitvijo kake ameriške ali Natove baze, opremljene z jedrskimi konicami, kot Aviano v sosednji Furlaniji - Julijski krajini?

In nenazadnje, tvoje zavzemanje za to, da Slovenija ostane pridružena jedru Evropske unije. A ne vidiš, da to pridruževanje rapidno hlapi? Najprej nas nova vlada sili v trojko (s Poljsko in Madžarsko), ki je proti pogojevanju dodeljevanja postpandemične pomoči s spoštovanjem vladavine prava, zdaj pa sledi še podpis skupne izjave z ZDA o varnosti omrežja 5G oziroma o izgonu kitajskega Huaweija in pristopu k izključno ameriški tehnologiji. Tovrstno izjavo so podpisale doslej samo nekatere vzhodne članice EU – Estonija, Latvija, Češka, Poljska in Romunija. Dvomim, da bodo enako ravnale vodilne in spoštovanja vredne članice, kot so Nemčija, Francija, Italija, Španija in druge, ki dajo nekaj na svojo digniteto in na svobodo trga in ki, drugače od Združenih držav Amerike, hočejo ohraniti Kitajsko v nekem partnerskem odnosu. Mi tega ne razumemo ali nam ne ustreza in vse bolj klečeplazimo pred politiko destabilizacije sveta, ki si jo je zadal in jo vztrajno izvaja Trumpova administracija.

