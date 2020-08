V Srbiji kljub skoraj 300 novim okužbam poročajo o umirjanju razmer, saj je med drugim upadlo število bolnikov na ventilatorjih. Teh je danes 120, v sredo pa jih je bilo še 132, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

V BiH pa so od 262 novih primerov 128 potrdili v Federaciji BiH, kjer so zaradi koronavirusne bolezni 19 v zadnjem dnevu umrle tri osebe. V Republiki srbski pa sta umrla še dva bolnika.

Sarajevo ostaja največje žarišče v državi, saj so v zadnjih 24 urah potrdili 74 novih okužb. Skupno so v Sarajevu potrdili 2500 okužb, kar je okoli petina vseh primerov v BiH. V državi je še okoli 1300 aktivnih primerov okužbe, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V Sarajevu so v okviru ukrepov za zajezitev širjenja virusa začasno odpovedali vse večje prireditve. Iz Sarajevskega filmskega festivala so zato sporočili, da bodo dogodek vseeno izpeljali, ampak brez občinstva preko spleta.

V Avstriji okužbo potrdili pri menihu benediktinskega samostana

V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 130 novih okužb z novim koronavirusom, največ na Dunaju, in sicer 67. Na avstrijskem Koroškem so jih potrdili devet, na avstrijskem Štajerskem pa dve. Doslej so v državi potrdili 21.696 primerov okužbe, 719 bolnikov s covidom-19 je umrlo.

Aktivno okuženih je v slovenski severni sosedi 1381 ljudi. 117 jih potrebuje bolnišnično zdravljenje, od tega jih je 25 na intenzivni negi, kažejo podatki avstrijskih ministrstev za zdravje in notranje zadeve.

Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri menihu benediktinskega samostana v kraju Michaelbeuern na Solnograškem, je potrdil opat Johannes Perkmann. Pri menihu so se v nedeljo pokazali simptomi okužbe, nakar je bil v bližnji bolnišnici pozitiven na testiranju. Kje se je okužil, ni znano, se pa njegovo stanje že izboljšuje, je povedal opat.

Zaradi potrjene okužbe je v karanteni vseh 11 preostalih menihov in negovalka. Vsem menihom in uslužbencem samostana so odvzeli brise, vsi rezultati bodo predvidoma znani še danes. Opat je pojasnil, da rezultate prejema postopoma. »Zaenkrat so vsi negativni,« je povedal. Do nadaljnjega so v samostanu in tamkajšnji župnijski cerkvi odpovedane vse maše, navaja APA.

Iz avstrijske Koroške pa medtem poročajo, da je v povezavi z neko vrtno zabavo v Beljaku v karanteni 80 ljudi. Med njimi je tudi mestni svetnik, pristojen za zdravje, Christian Pober. Ta je sporočil, da je bil prvi test negativen, a bo kljub temu ostal še deset dni v karanteni.

V povezavi z zabavo, ki je potekala pretekli petek, so okužbo potrdili pri štirih ljudeh, vključno z organizatorjem. Gre za znanega beljaškega gastronoma Reinharda R., poročajo avstrijski mediji.

Pri šestih prebivalcih dežele Spodnja Avstrija pa so okužbo potrdili po vrnitvi z dopusta na hrvaškem otoku Pag. Po navedbah deželnih oblasti bi se lahko okužili na neki zabavi na Pagu. Potovali so v skupini 11 ljudi. Zaradi stika z okuženimi je v karanteni 21 ljudi.