Vsaka država ima lahko dijaško ekipo, v kateri so največ štirje tekmovalci. Letos so Slovenijo zastopali Urša Konda s Srednje šole Črnomelj, Patrik Žnidaršič z Gimnazije Vič, Adam Modic z Gimnazije Bežigrad in Blaž Frelih z Gimnazije Škofja Loka. Mentorja ekipe sta bila Berta Košmrlj in Andrej Godec z ljubljanske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Naloge so bile letos samo teoretične. Mentorji najprej usklajujejo in prevajajo naloge v svoj jezik. Letos je bilo devet nalog, ki so pokrivale vsa področja kemije. Samo tekmovanje je trajalo pet ur in je potekalo 25. julija na ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Slovenska ekipa je bila po navedbah mentorja odlična. Urša Konda je dosegla 65,2 odstotka, Adam Modic 54,5 odstotka in Patrik Žnidaršič 54,3 odstotka, vsi so dobili bronaste medalje. Priprave so potekale na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Projekt sicer poteka v sodelovanju z zvezo za tehnično kulturo, je še dodal Godec.