Policisti so ga zaradi prekrška kaznovali z globo 700 evrov in devetimi kazenskimi točkami. Policija opozarja, da je v predoru, razen če sta smerni vozišči speljani vsako v svojo smer, prehitevanje prepovedano. Kadar gre za daljše predore pa so take situacije še bolj nevarne. Prav tako je izjemno visoko tudi tveganje za hude posledice v primeru nesreč in pri sami izvedbi reševanj, ker je dostop zelo omejen.