Tudi ob blagi obliki so posledice covida-19 dolgotrajne

Pri ljudeh z blagim potekom okužbe so dolgotrajne posledice bolezni covid-19 bistveno hujše, kot so strokovnjaki sprva pričakovali. Kopičijo se poročila iz tujine in dokazi, da gre za sistemsko okužbo, ki prizadene vse organe v telesu, in ne le, kot so sprva predvidevali, naših dihalnih poti (predvsem pljuč). Podatki ne izvirajo le iz tujih logov in do podobnih ugotovitev prihajajo tudi naši zdravniki.