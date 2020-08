Večje količine prepovedane droge konoplje, ki so jo dan prej poželi, so policisti najprej spravili v velike vreče. Kot poroča portal Sobotainfo.com, naj bi bilo vreč dvajset. S traktorjem so jih najprej prepeljali na poljsko pot, od koder so jih v ustrezno skladiščenje odpeljali s policijskim helikopterjem.

Količina najdene konoplje še ni znana, sama vrednost pa naj bi na trgu dosegla kar 1,3 milijona evrov, je včeraj ob novici še poročal portal Sobotainfo.com. Neuradno naj bi šlo za dolgotrajno policijsko operacijo, storilci pa naj bi bili policiji znani že od prej.

Več podrobnosti bo znanih kmalu.