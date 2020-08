Boris Štefanec o tem, da je Aleksandra Pivec kršila etični kodeks

“To spreminjanje računov in seveda tudi spreminjanje tistih, ki naj bi te račune plačevali, kaže na to, da gre za reševanje problema, ki je nastal. In ta problem je nedvomno nastal in je velik. Ministrica je članica vlade in to službo opravlja 24 ur na dan, zato se mora temu primerno obnašati. Nedvomno je z izkazanim ravnanjem, ki ga zdaj preučuje vsa Slovenija, kršila etični kodeks, ki ga je sprejela vlada Republike Slovenije. Zato se tudi pričakuje od vlade, oziroma predsednika vlade, da razmisli o teh ravnanjih.”