Okuženi zaporniki v zaporu Whetstone v Tucsonu so ločeni od ostalih in imajo primerno zdravstveno oskrbo, so sporočile pristojne zdravstvene oblasti. Kot so dodali, se bodo lahko med ostale zapornike vrnili šele, ko bodo testi pokazali, da niso več okuženi.

Pandemija covida-19 je močno prizadela ameriške zapore, v katerih je skupno okoli 2,3 milijona zapornikov. V zaporniških celicah je namreč težko zagotavljati ustrezno medsebojno razdaljo, poleg tega se v zaporih soočajo s pomanjkanjem zaščitne opreme in zdravstvenega osebja.

V Arizoni s 7,3 milijona prebivalcev so doslej zabeležili več kot 180.000 okužb z novim koronavirusom, od tega 1429 v zaporih, kjer je covid-19 zahteval tudi sedem smrtnih žrtev. Najhuje je sicer v zvezni državi Kalifornija, od koder poročajo o 51 umrlih za covidom-19 med zaporniki. Od tega je 22 zapornikov umrlo v zloglasnem zaporu San Quentin severno od San Francisca.

ZDA so najhuje prizadeta država v pandemiji. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa so v sredo zvečer zabeležili 1262 novih smrtnih žrtev v 24-urnem ciklu, potrdili so tudi 53.000 novih okužb. Skupno so v ZDA potrdili več kot 4,8 milijona okužb, covid-19 pa je zahteval že skoraj 158.000 življenj. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo sicer dejal, da glede razvoja dogodkov v zvezi z novim koronavirusom ostaja optimističen. »Ta zadeva se umika. Minila bo, tako kot vse stvari in mislim, da bi morali odpreti šole,« je poudaril.