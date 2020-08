»To je bilo kriminalno dejanje Groenewegna«

Po hudem padcu, ki ga je z nesmotrnim zapiranjem Fabia Jakobsena v sprintu prve etape kolesarske dirke po Poljski povzročil kolesar ekipe Jumbo Visma Dylan Groenewegen, so se oglasili številni kolesarji in člani njihovih ekip. Vsi obtožujejo Nizozemca, da je krivec za skupinski padec, najbolj ostri pa so v ekipi hudo poškodovanega Jakobsena.