Domovi starejših: zaradi sive in rdeče cone manj postelj za nove stanovalce

Ljudje, ki so zaprosili za mesto v domu starejših občanov, do njega po novem pridejo še težje. Zaradi ločenih prostorov, ki bi jih potrebovali ob okužbah z novim koronavirusom, so ponekod zmanjšali število postelj.