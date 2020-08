Recenzija pesniške zbirke: Kljuvanje in spajkanje

Četrta pesniška zbirka Jane Putrle Srdić Oko očesu vrana nadaljuje in nadgrajuje »prelomno« poetiko iz avtoričine zbirke To noč bodo hrošči prilezli iz zemlje, ki se je iz intimne perspektive enovitega, mestoma egocentričnega pesniškega jaza prvih dveh knjig razprla v mnoštvo pogledov in glasov. Pesnica se je začela intenzivneje spraševati o položaju in trajanju telesa v svetu, ki ga določajo nove tehnologije in mu odpirajo nove svetove, s tem pa ga raz-telešajo, a ne do izbrisa ali izgube, temveč do pomnožitve. V Hroščih so prednjačili binarni pari, kot so narava/kultura, žival/človek, manualnost/tehnologija, unikat/serijskost, čas/brezčasje, spleteni v mrežno strukturo, ki se kaže v interakcijah med človeškimi, živalskimi, vesoljskimi, tehnološkimi in kibernetičnimi telesi, v aktualni knjigi pa se preko besed preobrazi tudi v »spletišče« poezije in njene večpomenskosti.