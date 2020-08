Koronavirus ni v ničemer okrnil treningov slovenske reprezentance v smučarskih skokih, je pa oklestil koledar mednarodnih tekem. Tako bosta le dve preizkušnji posameznikov za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem 22. in 23. avgusta, medtem ko so tekme v Sučinskem v Kazahstanu, Čajkovskem v Rusiji, Hinzenbachu v Avstriji in Klingenthalu v Nemčiji odpovedali.

Slovenska zračna eskadrilja je priprave začela aprila. Trenutno je v tretji fazi priprav, potem ko so se vrnili z enotedenskega dopusta. Na njem niso le poležavali in lenarili, ampak je vsak skakalec sam tekel, delal vaje za gibljivost ali se vozil s kolesom vsaj toliko, da se je vsaj preznojil. »Imamo nekaj težav z manjšimi poškodbami, na splošno pa so fantje v dobrem stanju. Trenutno smo na 40 odstotkih od ciljne količine skokov. Fantje so naredili dobrih 200 skokov, do zime jih načrtujemo nekaj več kot 500,« je povedal selektor slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj.

Zajc prvak tekem, Lanišek pa treningov

Večino skokov so opravili v Planici in Kranju, nekaj tudi na pripravah v Ramsauu na avstrijskem Štajerskem, kamor se bodo vrnili prihodnji teden. Ustavili se bodo tudi bližnjem v Bischofshofnu, saj zaradi svetovnega prvenstva v poletih od 10. do 13. decembra v Planici potrebujejo čim več treninga na veliki skakalnici. Peter Prevc in Anže Lanišek sta se med poletnimi treningi tudi poročila z dolgoletnima partnericama. »Nista izrazila želje, da bi manjkala na treningu, ker bi odšla na medene tedne. Kot vse kaže, sta jih prestavila na prihodnje leto,« je pojasnil Bertoncelj.

Ker ni mednarodnih tekem, imajo slovenski skakalci preizkušnje doma. Na prvih dveh tekmah v Mislinji in Kranju je zmagal Timi Zajc, nove bodo pripravili septembra in v začetku oktobra. Ko smo Bertonclja vprašali, v kakšni formi so skakalci, se je zelo razgovoril. »Zajc je bil na tekmah zelo razpoložen in zmagal dvakrat, vendar že od začetka poletja je na treningih najboljši Lanišek. Po tekmi v Kranju je bil razočaran, ko sta ga preskočila Zajc in Jelar, saj je po treningu veljal za prvega favorita. Vsi se ravnajo po njem, ko primerjajo dolžino skokov in izbirajo višino naleta,« je pripovedoval Bertoncelj.

Bertoncelj je razkril težave s poškodbami dveh pomembnih slovenskih adutov: »Peter Prevc še lovi formo, saj so se konec junija pojavile bolečine v kolenu, ki ovirajo trening. Skače z bolečnino, zato naredi kakšen skok manj, ni pa še nič nevarnega. Kondicijski trening je prilagojen, da nekaterih vaj ne dela. Ko bo odpravil težave, bo dodal plin tudi na skakalnici. Jelar je zelo dobro začel na skakalnici, nato pa so se mu v začetku julija znova pojavile bolečine v kolenu, ki ga je že imel poškodovanega. Ker so se pojavile zavore na skakalnici, mu je forma padala, vendar je že v sklepni fazi rehabilitacije in je na pravi poti.« Tilnu Bartolu se pozna primanjkljaj treningov zaradi poškodbe obeh kolen v zadnjih dveh letih, a napreduje iz treninga v trening, zato je strokovno vodstvo prepričano, da bo močan člen ekipe v zimski sezoni.