1. Pivčeva se dela žrtev političnih pritiskov in političnim konkurentom na koncu svetuje, »naj se v to tarčo ne zaletavajo več«.

Njeno sporno ravnanje so razkrili novinarke in novinarji, tudi oni jo z njim soočajo, sama pa vidi »krivce« v političnih konkurentih. Zakaj? Pivčevo sprašujem: kdo so to? Člani stranke DeSUS (minister Gantar, Karel Erjavec…), politiki koalicijskih ali morda celo opozicijskih strank? Naslednje vprašanje: so res lahko drugi odgovorni za to, da meša službeno s privatnim, da se ji zdi samo po sebi umevno, da gostijo njo ter njeno družino, da ji občina plačuje račune, ki se potem čudno spreminjajo…? Namesto samokritičnih izjav dobimo iz njenih ust napade. Še za to, kar prizna (da se je preostro odzvala na prva medijska vprašanja, izgubila je živce…), so krivi drugi.

2. Pivčeva hoče vplivati na naša čustva in se nam zasmiliti. Zaradi usmiljenje bi jo morali razumeti in ji vse spregledati?

Zaradi družine, ki ji je sveta, trpi, ima slabo vest (ko z Logarjem nazdravljata in se iz nas norčujeta tega ravno ni videti) in samo zato vzame ob vikendih s seboj sinova. No, včasih tudi sinovo punco pa moža.

3. Sebe v vlogi ministrice poveličuje, menja vzroke in posledice obiskov na terenu, raznih fotografiranj in videoposnetkov.

Pogosto je na terenu tudi zato, ker so povsod veseli in celo ponosni, da jih obišče ministrica. Zato z veseljem pozira na njihovih fotografijah in videoposnetkih. To razume tudi kot izraz spoštovanja do svojih gostiteljev in ne samo kot promocijo.

Zdi se, da se Aleksandra Pivec v vlogi ministrice dobro počuti. Daje ji pomembnost, pozornost javnosti in morda celo lažen občutek, kako koristi Sloveniji. Dobro se počuti ob zaščitniški vlogi Janeza Janše in SDS, ki je čez noč (odkar je »njihova«) za 180 stopinj spremenila kritični odnos zaradi afere SRIPT. Predvidevam, da se bo težko odločila za odstop. Bo s svojimi dobrimi govorniškimi sposobnostni (a brez prave vsebine) prepričala poslansko skupino, da je njen nahrbtnik pravzaprav lahek? Bo prepričala svet stranke in ostala predsednica? Bo prepričala Janšo, da je ne bo zamenjal? Vprašanje je, kako visoka je zanj še njena vrednost. In kdo ji sploh še kaj verjame.

Polona Jamnik, Bled