Od takrat pa do danes se je zgodilo veliko, celo veliko preveč blamaž, predvsem pa škod in škandalov. Tri izmed mnogih pretresajo našo politično življenje v zadnjem času. Prva je predsednica DeSUS, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, za drugo je poskrbel predsednik RS Borut Pahor s polaganjem venca pred fojbami in tretja slikanje predsednika Madžarske Orbana pred zemljevidom »velike Madžarske« s priključenim Prekmurjem v ozadju.

Moj namen se ni ukvarjati z omenjenimi aferami. Mene zanima nekaj čisto povsem drugega. Zanima me, kje so sedaj ti junaki tviteraši, od kod kar naenkrat takšen molk, naenkrat nobene vneme več po pisanju in pošiljanju tvitov. Seveda ne, čisto razumljivo in popolnoma enostavno, sedaj spadajo vsi v isti koš. Če bi bila Pivčeva v neki drugi, levi vladi, bi jo najprej s tvitom popljuval kar sam predsednik SDS, vsi njegovi pa takoj po naročilu za njim. O stranki DeSUS ne bom izgubljal besed. Eno samo čisto in golo razočaranje. Tudi če, kot po stari navadi, takoj ob njihovih padcih javne podpore predlagajo povišanje pokojnin, to ne pije več vode. Upam, da upokojenci ne bodo več nasedali tej stranki in njenim praznim in poceni obljubam. Na skrivaj se ob vsem tem lahko smeji in hinavsko muza le Karl Erjavec.

Ampak moji ljubi Slovenci, zaradi teh omenjenih afer se v molk niso zavili samo junaki tviteraši. Obmolknili so tudi tisti, ki popljuvajo vse, kar nima duha po SDS. Čakam namreč oddajo Kdo vam laže na Nova24TV glede izletov in nočitev ministrice Pivčeve. Ob napihovanju in repenčenju voditelja oddaje me baše smeh in hkrati strah, da ga pred nami ne bo zadela kap. Pa ne možganska. Kakšno sprenevedanje, kakšno širjenje laži in sovraštva premorejo nekateri. Jih ni nič sram?

Pogrešam tudi Vinka. Tistega Vinka, ki se je v svoji kolumni skrajno žaljivo in skrajno ponižujoče lotil partizanskega komandanta Franca Severja - Frante in preboja partizanov na Menini planini. Ta Vasletov Vinko rad pri pisanju v Demokracijo vrže pljunek tudi po Milanu Kučanu. Kaj pa zgoraj omenjene afere, novinar Vasle? To se seveda novinarja vašega formata ne tiče. Kakšna dvoličnost.

Tudi od moralnega teologa Ivana Štuheca bi ob tem pričakoval kakšen krščanski nauk in moder nasvet. Berem njegove članke, ki so pretežno namenjeni le pljuvanju po obdobju 1941–1991. O temi, ki ji namenjam ta članek, pa še nisem prebral v Demokraciji nobenega njegovega pametnega članka. Seveda se njega to ne tiče, namreč vemo, kam sodi. Bolje bi bilo za njega in njegove vernike, da se kot duhovnik raje ukvarja s širjenjem evangelija in z moralo, tisto pravo, ne pa politiko. Pravijo, da je politika tista najstarejša obrt, ta pa ne sodi med cerkvene zidove.

Presenečata me tudi preostali dve stranki koalicije. Prva, klinično mrtva SMC, in druga, NSi – Krščanski demokrati. Obe o vsem tem molčita kot grob. Prve razumem, če si mrtev, si mrtev. Nobena lestvica te več ne zazna. So zadnji piski pred izdihom. Težje razumem druge. Toliko stavijo na vrednote, takšne in drugačne, da bi se ob njih milo razjokal. Čakam in se bojim samo še trenutka, ko bo eden od teh junakov tviterašev glede vseh omenjenih afer napisal, da za vsem stojijo Murgle.

Srečko Križanec, Štore