»S prodajo orožja nimam nič, meni sta soobtožena samo povedala, kje je, in mi naročila, naj ga ukradem, zato vprašajte Robežnika, kje je zdaj. Ne vem, za koliko orožja in kakšno vrsto je šlo, jaz sem ga samo nalagal v vreče za krompir, ki sta mi jih dala, in jima nato vreče izročil. Tatvino orožja priznam, ne priznam pa, da sem sodeloval pri preprodaji,« je danes pred ljubljansko okrožno sodnico Mileno Turuk povedal 37-letni Primož Kupšek iz Trbovelj, ki je od 10. decembra lani v ljubljanskem priporu. Zanj in za soobtoženega, 32-letnega Ivana Robežnika iz Trbovelj, se je danes opravil predobravnavni narok, za tretjega domnevnega pajdaša, 29-letnega Lovra Smerguta iz Radeč, pa bo ta 17. avgusta. Robežnik in Smergut se branita s prostosti.

Okrožna državna tožilka Lilijana Tomič je za vse očitke v obtožnici, tudi trgovanje z orožjem, za Kupška predlagala enotno kazen osem let zapora. Obtoženi Robežnik danes krivde po obtožnici ni priznal, zato bo skupaj s Kupškom 8. septembra sedel na zatožno klop. Njegov odvetnik Uroš Pavlina pa je sodišču predlagal, naj postavi sodnega izvedenca antropološke stroke, ki naj glede na posnetke varnostnih kamer podjetja 365 Plus in drugih v bližini ugotovi, ali je na posnetkih, posnetih na večer tatvine orožja, res Robežnik. Odvetnik je tudi predlagal, da se iz sodnega spisa izločijo prisluhi, češ da so nezakoniti.

Tožilstvo trojici očita, da je v sostorilstvu storila kaznivi dejanji velike tatvine in nedovoljenega prometa z orožjem. Iz zasebne prodajalne orožja 365 Plus v ljubljanskih Fužinah so 8. januarja lani ukradli okoli 50 kosov orožja in druge vojaške opreme, med drugim celo dva bombometa, trdi tožilstvo. Vsi trije so bili v preteklosti že obsojeni. Kupšek je še v drugih kazenskih postopkih.

Orožje končalo v Bosni

Kot izhaja iz obtožnice, se je trojica okoli 20. ure z renaultom cliem pripeljala v Ljubljano. Najprej so se približno uro vozili v bližini prodajalne orožja 365 Plus, nato pa sta okoli 21. ure Robežnik in Smergut peš opravila še več ogledov prodajalne. Nato je Kupšek, ko so ugotovili, da je zrak čist, okoli 22. ure šel za prodajalno in se tako izognil senzorjem gibanja, kameram in alarmu, ki jih na tem delu prodajalne ni bilo. Na zid je prislonil kovinsko lestev in splezal na streho. Nad mestom, kjer je prostor z orožjem, je odstranil strešno kritino in razbil strešno ploščo ter skozi odprtino v prodajalno spustil manjšo kovinsko lestev. Pajdaši, ki so se med seboj pogovarjali po radijski zvezi, so nato do okoli polnoči pritajeno čakali, ali se bo zaradi vloma v prodajalni sprožil alarm in bosta na kraj dogodka prišli varnostna služba, ki je varovala objekt, in policija. Ker se alarm ni sprožil – tako se je pokazala očitna pomanjkljivost varnostnega sistema v tem delu prostora –, so se okoli polnoči vsi trije vrnili. Kupšek je po lestvi splezal v prodajalno in začel iz vitrin jemati različne kose orožja: pištole, revolverje in puške pa daljnoglede, strelivo, nabojnike, toke za pištole…

Vse to je, nekaj s škatlami, nekaj brez njih, strpal v vreče za krompir in jih drugo za drugo po prvi lestvi nesel na streho prodajalne, nato pa po drugi lestvi na tla za prodajalno in do mesta, kjer sta ga čakala pajdaša. Ta sta ukradeno vzela iz vreč za krompir in škatel ter nato vse zložila v clia. Robežnik je takoj naslednji dan ukradeno blago odpeljal v Bosno in Hercegovino in tako družbo 365 Plus oškodoval za okoli 22.500 evrov, direktorja Heybala pa za 18.000 evrov. Koliko naj bi dejansko zaslužil na črnem trgu, kjer so cene nekajkrat višje kot uradne, obtožnica ne navaja.