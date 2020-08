Meteorna voda je v Celju zalila več objektov ter poplavila podvoze v Zagradu in Zgornji Hudinji, v katerih so ostala ujeta vozila. Na terenu poteka popis škode, tako da bo njena višina znana v prihodnjih dneh, je za STA danes povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Celje Danilo Praprotnik.

Medtem pa se je v Hrastniku sprožil zemeljski plaz, voda pa je zalivala objekte in ceste. Kot je na Facebooku zapisal hrastniški župan Marko Funkl, so bili v torek v Hrastniku že tretjič v zadnjih 30 dneh priča hudim neurjem. Ponovno so bile največje težave na vodotokih, za katere občina že nekaj let poziva državo k ureditvi.

"Vodotoki so v pristojnosti Direkcije RS za vode in so v zadnjih letih izjemno slabo vzdrževani, poraščeni in nepripravljeni na ujme, kakršnim smo priča zadnje dni. Ocena škode prvih dveh neurij, ki sta divjali v juliju, je skoraj milijon evrov. Tokratno škodo bomo popisali v naslednjih dneh. Brez pomoči države pa sanacije ne bomo zmogli," je še zapisal Funkl.