Požar na jugu Francije je poškodoval številna poslopja, oblati pa so preventivno prek kopnega in morja evakuirale več kot 2700 oseb. Po poročanju tujih agencij so plameni izbruhnili že v torek, nato pa se razširili na okoliško stanovanjsko območje in več turističnih kampov v bližini mest Martigues in Sausset-les-Pins. Okoli 1800 gasilcev je potrebovalo 14 ur, da so ukrotili požar, pri čemer se jih je 14 lažje poškodovalo, zdravniško oskrbo pa je potrebovalo še osem oseb.

Zaradi suhega vremena, visokih temperatur in napovedanega močnejšega vetra, so lokalne oblasti danes že izrekle prepoved kurjenja v naravi, zaustavljena pa so tudi vsakršna gradbena dela z opremo, ki bi lahko zanetila nov požar. Območje obsežnega požara je sicer že obiskal francoski notranji minister Gerard Darmanin, na pomoč pa so prispele tudi gasilske brigade z drugih delov države.

Kot so še sporočile oblasti, vzrok požara še vedno preiskujejo.