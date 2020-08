Štiriinsedemdesetletnega Younga je močno zmotilo, ker je ameriški predsednik na političnem zborovanju v Tulsi v Oklahomi uporabil dve njegovi pesmi – Rockin' in the Free World in Devil's Sidwalk. V tožbi, ki jo je Young vložil zaradi domnevnega kršenja avtorskih pravic, je kantavtor izpostavil, da v dobri veri ne more dopustiti uporabe svojih pesmi v kampanji, ki »razdvaja, je neameriška ter polna sovraštva in ignorance«.

»Predstavljajte si, da zaslišite Rockin' in the Free World po predsednikovem govoru, kot da gre za neko vrsto naslovno skladbo. Pesmi nisem napisal v ta namen,« se je na spletni strani Neil Young Archives že v začetku julija jezil kantavtor, ki zdaj od Trumpovega volilnega štaba zahteva plačilo odškodnine v višini 150.000 dolarjev.

Young je tožbo vložil kmalu po objavi odprtega pisma Združenja za pravice umetnikov (ARA), ki politike poziva, naj pred uporabo pesmi na političnih dogodkih dobijo dovoljenje avtorjev. Pod pismom so se podpisala številna znana imena, med drugim Mick Jagger, Keith Richards, Elton John, Sia, član skupine REM Michael Stipe, Steven Tyler, Sheryl Crow in Lionel Richie. v njem so tudi zapisali, da uporaba njihovih pesmi v političnem kontekstu lahko povzroči zmedo ter razočaranje pri oboževalcih, dolgoročno pa ima lahko vpliv celo na njihove prihodke.