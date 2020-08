Visokorasli hrvaški osrednji branilec je pri Taboru igral dve sezoni in pol, v tem času pa je v Prvi ligi Telekom Slovenije in v drugoligaški konkurenci zbral 71 tekem in dosegel dva zadetka.

Bil je tudi kapetan Kraševcev, v minuli sezoni pa je odigral 32 tekem v PLTS. Pogodbo s Taborom je imel podpisano do konca sezone 2021/22.

"Rad bi se zahvalil vsem v klubu in vsem soigralcem, ki so mi vedno stali ob strani. Zelo sem vesel, da sem lahko igral za Tabor. Bilo mi je v veliko čast biti kapetan te ekipe. Hvala vsem, ki ste mi omogočili, da sem se v Sežani počutil kot doma," je ob odhodu dejal 28-letni Hrvat.