Boštjan Bezenšek je prvič na Škotsko prišel kot magistrski študent strojništva konec 90. let prejšnjega stoletja v okviru študentske izmenjave. Ko so ga na Univerzi v Glasgowu povabili, naj se vrne še na doktorat, je to vzel zares, saj je bila selitev na Škotsko, vsaj začasna, njegova močna želja. Leta 2003 je na Univerzi v Glasgowu doktoriral, nato pa nekaj let predaval različne tehnične predmete. Iz akademskih vod je na podlagi ponudbe za službo kasneje presedlal v naftno industrijo. Zdaj je tega že enajst let, s prehodom na novo delovno mesto pa je takrat prišla še ena selitev. Iz Glasgowa je odšel v Aberdeen, ki je vodilno mesto za naftno industrijo v Evropi. Sprva je tu delal v manjšem podjetju, zadnjih osem let pa je zaposlen v mednarodnem mogotcu Shell, kjer se počasi vzpenja po tehničnih stopnicah, kot pravi sam.

»V podjetju, kjer imamo razvojno pot od delavca do tehničnega strokovnjaka, sem ob močni konkurenci počasi napredoval do strokovnjaka za konstruiranje naftovodov in plinovodov, položenih na morskem dnu. Ob tem skrbim tudi za varno obratovanje obstoječe infrastrukture,« pojasnjuje Boštjan Bezenšek. Dodaja, da je koronakrizo v njihovem podjetju mogoče čutiti v obliki prestrukturiranj. »Ko je v krizah povpraševanje po nafti manjše, industrija to obdobje vedno izkoristi kot priložnost, da se zazre v svoj način dela in se prilagodi novim okoliščinam,« pojasnjuje.

Prijazni ljudje Kot pripoveduje Bezenšek, ga je vzdušje v Glasgowu, kar je bil pred več kot 20 leti njegov prvi stik s Škotsko, že takoj navdušilo. »Bil sem prijetno presenečen nad prijaznostjo in ustrežljivostjo ljudi. Ko sem se v prvih dneh izgubljal po mestu, so se mi mimoidoči sami ponudili za pomoč, da mi pokažejo pot. V desetih letih življenja v Glasgowu sem spoznal, da je prijaznost ljudi značilnost tega mesta.« Gre za delavsko okolje z močno industrijsko zgodovino, ki ima veliko tradicijo solidarnosti, pojasnjuje. »Kot tujec si dobrodošel, prijetno sprejet,« dodaja. Spet drugačen prostor je Aberdeen, ki je izrazito mednaroden zaradi naftne industrije, ki je tam pomembna gospodarska panoga. »Da tu živijo ljudje z vseh koncev sveta, se pozna v značaju mesta. Kar se izraža v raznolikih restavracijah za vse okuse, kot tudi v družabnih prireditvah, kot so recimo pivski in kulinarični dogodki z gastronomijo z vsega sveta,« strne Bezenšek. Aberdeen ob Severnem morju je četrto največje škotsko mesto, ki ima ribiško in industrijsko preteklost, a sta ti panogi v minulih desetletjih v njem počasi zamrli. V 70. letih je tam vzniknil posel z nafto, ki še danes vidno opredeljuje okolje in zaradi česar je v mestu tudi nekoliko višji življenjski standard. Veliko mednarodnih podjetij ima v Aberdeenu svoje podružnice in pisarne. Sicer pa to severozahodno škotsko mesto za zdaj še ni precej turistično obiskano, čeprav je želja, da bi se turizem v njem razvil, je jasen Bezenšek. V nasprotju z urbanim okoljem, ki je na svoj način očarljivo sivo zaradi granitnih stavb, pa je tam toliko bolj slikovita okoliška narava. »V bližini je za obiskovalce zanimiva dolina Dee Side, kjer ima kraljica Elizabeta II. letno rezidenco Balmoral. Grad stoji v lepi pokrajini nedaleč od Aberdeena, proti hribovju Cairngorms, in je pretežno odprt tudi za javnost.«