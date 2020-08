Pogled na naravo, kot jo vidijo ptice

Kakor dolg, z manjšimi izboklinami posut hrbet velikanske živine se vleče Pohorje, ko ga ugledaš tam nekje pred Slovenskimi Konjicami, od koder se razprostira naprej proti Mariboru in nazaj na severozahod proti Dravogradu. Okoli 50 kilometrov je dolgo to pogorje, najvišje v tem delu Slovenije, tja do 1500 metrov in več se dviga nad morjem, zaradi česar dobi pridih visokogorja, ko potisne meglo iz doline in njegovo široko pleče ovijejo oblaki. Takrat se kot drugod v Alpah tudi tu temperatura v hipu spusti.