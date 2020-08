Vsak človek ima svojo Pesnico

Tone Partljič, pisatelj, dramatik, scenarist in še kaj, ki ga Slovenija pozna po njegovi komediografski uspešnici Moj ata, socialistični kulak, 5. avgusta, prav na dan izida tokratnega Nedeljskega dnevnika, praznuje 80. rojstni dan. Še vedno je vitalen in še vedno ustvarja. Je mentor in režiser v domačem Kulturno-umetniškem društvu Marice Kerenčič v Pesnici, katerega tradicija sega v leto 1946 in kjer je naredil prve korake na gledaliških deskah tudi sam. Prav tako nesebično se posveča tudi gledališki skupini v Pekrah.