Po oživitvi zelenic v večini evropskih držav bo nogometni svet v petek po 149 dneh dočakal tudi nadaljevanje lige prvakov. Ta bi se morala zaključiti 30. maja s finalom v Istanbulu, če ne bi vmes posegla pandemija koronavirusa in poskrbela za negotovo usodo elitnega tekmovanja. Vse dvome je naposled razblinil izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa), ki je sredi junija prižgal zeleno luč za dokončanje sezone in odločil, da bodo zmagovalca lige prvakov razglasili na zaključnem turnirju najboljše osmerice med 12. in 23. avgustom v Lizboni.

Začelo se bo z minuto molka

Udeležbo na Portugalskem so si že pred pandemijo zagotovili Atalanta, PSG, Leipzig in Atletico Madrid, za preostala štiri mesta pa se bodo na povratnih tekmah osmine finala v petek in soboto potegovali Juventus, ki bo gostil Lyon (prva tekma 0:1), Bayern in Chelsea (3:0), Barcelona in Napoli (1:1) ter Manchester City in Real Madrid (2:1). Ekipe bodo obračune odigrale na svojih stadionih, a tako kot v Lizboni brez gledalcev. Odločitev je z neodobravanjem pospremil le klub iz Neaplja, ki je želel zaradi neugodne epidemiološke slike v Španiji dvoboj namesto na Camp Nouu odigrati na nevtralnem igrišču. »Ne razumem, zakaj moramo odpotovati v mesto, ki se ta čas sooča z veliki težavami,« se je pred dnevi jezil predsednik Napolija Aurelio De Laurentiis.

Po skrajšanem programu bodo izvedli tudi zaključne boje lige Evropa, ki bodo med 10. in 21. avgustom potekali na štirih prizoriščih v Nemčiji – v Düsseldorfu, Kölnu, Gelsenkirchnu in Duisburgu. Klubi drugorazrednega evropskega tekmovanja bodo povratne tekme osmine finala odigrali jutri in v četrtek, medtem ko bosta obe prestavljeni tekmi med milanskim Interjem in Getafejem ter Sevillo in Romo po odločitvi Uefe v Gelsenkirchnu oziroma Duisburgu. »Veseli me, da se tekmovanji znova pričenjata,« je danes sporočil predsednik Uefe Aleksander Čeferin in napovedal, da se bodo vsi dvoboji ta teden začeli z minuto molka v spomin na žrtve pandemije.