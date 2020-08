Po poročanju hrvaških medijev je bilo najhuje na območju Karlovca in Duge Rese. Veter je odnesel streho s poslopja šole za odrasle v Dugi Resi. Neki voznik avtomobila se je padajoči strehi izognil za las, poroča hrvaška televizija (HTV). Toča v velikosti oreha in jajc je poškodovala strehe na več deset stanovanjskih hišah ter številne avtomobile. V nekaj minutah je uničila vrtove, sadovnjake in druge kmetijske površine. Karlovški gasilci so po poročanju hrvaškega novičarskega portala Index posredovali okoli stokrat.

Močno neurje z vetrom in dežjem je zajelo tudi hrvaško Istro, predvsem območji Umaga in Poreča. Izruvana so številna drevesa in prometni znaki, veter je odnašal zabojnike za smeti. Škodo so zabeležili na družinskih hišah, avtomobilih in cestah, so potrdili gasilci iz Umaga.

V Umagu je veter pihal tudi do 150 kilometrov na uro, na morju pa so bile trombe, je poročal portal istramet.hr. V Poreču je podrto drevo uničilo eno od avtobusnih postajališč. Kljub neurju v hrvaški Istri po navedbah policije ni bilo večjih težav v prometu.