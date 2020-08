»V srcu sem dober človek. To, kar sem storil, močno obžalujem. Sebi in svoji družini sem z drogo uničil življenje. Nikoli nisem preprodajal droge, sam sem občasno užival spid in ga kdaj prodal kakšnemu prijatelju. Sem glasbenik, zato sem vzel spid na dva ali tri tedne, kadar sem bil zelo utrujen po dolgih urah snemanja. Nisem narkoman. Spet bi rad delal glasbo,« je del izpovedi 43-letnega Ljubljančana Marka Ivaniša, nekoč znanega ljubljanskega raperja z vzdevkom I.Vanish, ki se je zaradi trgovanja z drogo znašel na zatožni klopi ljubljanskega okrožnega sodišča. Krivdo je priznal, tožilka Petra Lavrič je predlagala dve leti in mesec dni zapora in podaljšanje pripora, v katerem je od 20. maja letos, sodišče pa mu je izreklo zaporno kazen leto in šest mesecev zapora.

Nekaj gramov spida…

Tožilstvo je Ivanišu očitalo, da je februarja in marca lani nekajkrat prodal po nekaj gramov spida, za kar so mu kupci plačali od 20 do 80 evrov. Ob aretaciji marca lani je imel pri sebi dva zavojčka spida, skupaj nekaj več kot gram in pol, doma pa so policisti našli še nekaj tega amfetamina. Čeprav je proti njemu potekala sodna preiskava, se je s prodajo droge ukvarjal še naprej. Aprila in maja letos je tako dvakrat prodal nekaj več kot 2,3 grama spida po ceni 20 evrov, med hišno preiskavo 19. maja pa so preiskovalci našli 20 tablet ekstazija, 27,38 grama kokaina in 221 gramov amfetamina spid.

Tožilstvo je lanski in letošnji »izplen« združilo v eno obtožnico. Obtoženi, ki je krivdo priznal, o preprodajanju ni kaj dosti povedal, več je govoril o svojem življenju. Že dolga leta je glasbenik, ukvarja se s hip hopom in repom, od leta 2014 je brez redne službe, je pa služil s pisanjem glasbe zase in za druge glasbenike. Ker je bilo že lani manj koncertov in glasbenega sodelovanja z drugimi glasbeniki in producenti, se je prijavil na zavodu za zaposlovanje.