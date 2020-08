Kdo se tepe v letalu?

Vemo, obtožili nas boste, da razširjamo stereotipe, ampak ne moremo, da ne bi. Če so gorski reševalci poročali o planincu, ki se je v papučah in kratkih hlačah zaplezal na Severni triglavski steni, smo nekdaj vnaprej vedeli, da gre za – Čeha. Zdaj to že dolgo ne drži več. Tovrstnih podvigov se lotevajo vsi po vrsti. Ja, tudi naši.