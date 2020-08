Libanonski mediji so objavili posnetke ljudi, ki so ujeti pod ruševinami, med njimi nekateri krvavi. Varnostni viri so potrdili, da sta eksploziji odjeknili na območju pristanišča in da je ranjenih več deset ljudi.

Minister za zdravje Hamad Hasan je medtem sporočil, da »je veliko število ljudi ranjenih« in da je nastala tudi obsežna gmotna škoda, poroča britanski BBC. Številne ljudi je bilo videti, kako so hiteli po zdravstveno pomoč, med njimi tudi otroci.

Po poročanju dopisnika francoske tiskovne agencije AFP so škodo utrpeli skoraj vsi lokali in trgovine v četrti Hamra, ponekod so uničene celotne izložbe, hudo poškodovani so tudi avtomobili na ulicah. Ponekod so ljudje zapustili avtomobile sredi ulice, v njih pa so bile sprožene varnostne zračne blazine.

Močni eksploziji so čutili po skoraj celem mestu, nekatera območja pa so ostala brez elektrike. »Stavbe se tresejo,« je tvitnil eden od prebivalcev. Drugi so pisali, da se je eksplozijo slišalo čez celo metropolo.

Varnostne sile so za javnost zaprle celotno območje pristanišča, dostop je dovoljen le reševalcem, gasilcem in svojcem delavcev, ki so zaposleni na območju. Pristanišče je ujeto v temen dim, po eksplozijah naj bi izbruhnil tudi požar. Po nekaterih poročanjih naj bi eksploziji odjeknili v skladišču z eksplozivi. Eksplozije so sicer slišali celo v Nikoziji na Cipru, ki je od Bejruta oddaljena okoli 240 kilometrov.

Eksplozije so odjeknile v času, ko se Libanon sooča z najhujšo gospodarsko krizo v zadnjih desetletjih in pred petkovo objavo obsodbe za umor libanonskega premierja Rafika Haririja leta 2005. Obtoženi so štirje člani šiitskega gibanja Hezbolah.