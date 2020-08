Vsebina spominskega obeležja se glasi: »27. 6. 1991 je pripadnik teritorialne obrambe Zoran Dernovšek sestrelil helikopter agresorske JLA in s tem odločilno vplival na nadaljevanje osamosvojitvene vojne. Helikopter je strmoglavil v bližini.«

Nedaleč stran je še eno obeležje v spomin Toniju Mrlaku, pilotu helikopterja, po tej sestrelitvi. V zvezi s tem se pojavlja vprašanje, ali je pripadnik teritorialne obrambe Zoran Dernovšek torej vedel, da je bil v helikopterju Slovenec Toni Mrlak? Ali to ve vsaj zdaj, ko se v zvezi s tem izpostavlja njegovo ime? Ali se tega zavedata vsaj naročnika spominskega obeležja? Denimo Janez Janša se je še leta 1992 dobro zavedal vloge »sestreljenega helikopterja«, čeprav je to pozneje zanikal. O vsem tem je navsezadnje pisal tudi Dnevnik 19. 5. 2016 v prispevku »Sestrelitev Tonija Mrlaka, Janez Janša iz leta 1992 proti Janezu Janši iz leta 2016«.

Danes, skoraj trideset let po tragičnem dogodku, ki še vedno nima epiloga, se nenadoma pojavi zgoraj omenjeno spominsko obeležje nekakšnega junaškega dejanja s pravljico o (zlobnem) agresorskem helikopterju. Ali res kdo na občini Ig ali v združenju VSO verjame temu ali so samo pozabili razmišljati v času koronavihre? Nujna je namreč takojšnja odstranitev tega sramotnega obeležja, če že ne drugega, vsaj zavoljo spoštovanja spomina na Tonija Mrlaka in njegovo še živečo soprogo.

Robert Ivanc, Ljubljana Šentvid