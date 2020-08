Državni organi morajo biti ob za ljudi tako bolečih dogodkih še posebej pozorni, da poleg izvajanja svojih zakonskih nalog pokažejo tudi človečnost, so zapisali v izjavi na ministrstvu za delo in socialni inšpekciji takoj po prejetju pisma predlagali nadzor nad ravnanjem centra. O vseh ugotovitvah bodo starša tudi osebno seznanili, so na ministrstvu zagotovili za Radio Slovenija.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je za Kanal A zatrdil, da je po dogodku odredil inšpekcijski nadzor nad delom CSD, ki že poteka. »Želel bi, da ob takšni tragediji ohranimo dostojen in spoštljiv nivo komunikacije,« je dodal Cigler Kralj. Po navedbah Kanala A bo ministrstvo za notranje zadeve preverilo ravnanje policije v tem primeru.

Starša sta namreč v dneh po tragični utopitvi 10-letnega sina v reki Soči pri Solkanu minuli torek v javnem pismu opozorila na nekatera ravnanja pristojnih organov. Med drugim sta pojasnila, da ob nesreči nista bila prisotna, pristojni pa da so ju o nesreči obvestili šele pet ur po dogodku. Dolgo sta čakala tudi na slovo od pokojnega sina.

Tudi po tem, ko sta starša izvedela za nesrečo, nista mogla stopiti v stik z otrokoma in starimi starši, ker da jima delavke centra za socialno delo niso omogočile pogovora z njimi. Ob prizadevanjih staršev, da bi videla ponesrečenega otroka, se je na zapletlo še na inštitutu za sodno medicino in na Žalah. Od sina sta se tako lahko poslovila, kot sta navedla, šele po nekaj ostrih besedah in šele dan po dogodku.

Direktor inštituta za sodno medicino je za Radio Slovenija pojasnil, da pri njih slovo od pokojnika omogočijo le v redkih izjemah. Odločitev o tem je v rokah zdravnika, ki pa je bil v času njunih klicev na terenu. Prav tako inštitut nima ne kadrov ne ustreznih prostorov za dostojno slovo od pokojnika. Na Žalah pa imajo za slovo in pogrebe ustaljeno časovnico, ki so se je držali tudi v tem primeru. Po vztrajanju staršev pa so jim slovo od sina omogočili v eni uri, so za radio pojasnili na Žalah.