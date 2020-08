Lojze Peterle o tem, da se tudi Nova Slovenija srečuje s staro Slovenijo

»Petdeset let smo čakali na demokracijo, stoletja pa na državo, zdaj pa poskuša postrevolucionarno gibanje našo demokratično ureditev zamenjati z metodo ulice. Ne samo da naša demokratična preobrazba ni dokončana, zadeve se obračajo nazaj. Poslušamo gesla, etikete in ideološko-politične dis/kvalifikacije iz medvojnih in povojnih let, ki jih kaže govorica o fašistih, izdajalcih, kapitalistih itd. Tudi Nova Slovenija se srečuje s staro Slovenijo.«