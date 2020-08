Eno od žarišč novega koronavirusa je postala vojašnica v Salzburgu, kjer je bilo na testu za novi koronavirus pozitivnih sedem vojakov. Vsi so bili minuli konec tedna v stiku z enim od okuženih vojakov. V povezavi s tem primerom so testirali 31 vojakov, a še niso vsi dobili rezultatov, zato je po poročanju agencije APA možno, da je okuženih še več.

Zaradi okužb so v vojašnici dodatno poostrili ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Testirajo tudi vse, ki so bili v neposrednem stiku z okuženimi vojaki zunaj njihovega delovnega časa.

V Avstriji so doslej potrdili skoraj 21.500 okužb z novim koronavirusom, od tega je več kot 19.300 ljudi že ozdravelo. Covid-19 je v tej državi zahteval 719 življenj.

Na Poljskem znova rekordno število novih okužb

Na Poljskem so danes zabeležili 680 novih okužb s koronavirusom, kar je nov dnevni rekord v državi, je sporočilo poljsko ministrstvo za zdravje. Padel je sicer sobotni rekord, ko so zabeležili 658 okužb z novim koronavirusom.

Skupno so na Poljskem doslej zabeležili 48.149 okužb z virusom sars-cov-2. Od začetka pandemije so zabeležili tudi 1738 smrtnih žrtev covida-19, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Virus se, kot kaže, širi tudi po poljskem parlamentu. Okužbo s koronavirusom so že potrdili pri treh senatorjih, še nekaj pa jih čaka na rezultate testiranja.

Zaenkrat so v obeh domovih parlamenta v Varšavi preložili vsa zasedanja in seje. Vendar pa ne tudi slavnostne prisege predsednika republike Andrzeja Dude za nov mandat, ki je predvidena za danes. Slovesnost naj bi v parlamentu vseeno izvedli, vendar ob upoštevanju vseh ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, so napovedali.