Oblasti ameriškega območja Guam so v soboto sprožile iskalno akcijo za mikronezijskimi mornarji, potem ko s sedemmetrskim čolnom niso uspeli prepluti 42 kilometrov dolge poti med mikronezijskima otokoma Pulawat in Pulap. Zmanjkalo jim je namreč goriva, nakar jih je odneslo do otoka Pikelot, ki je približno 200 kilometrov zahodno od Pulawata, je sporočila avstralska vojska.

Mornarji so na peščeno obalo majhnega otoka napisali velik mednarodni znak za stisko SOS, kar so v nedeljo opazili avstralski in ameriški vojaški piloti. Eden od avstralskih helikopterjev jim je dostavil vodo in hrano. Zdravstveno stanje mornarjev, ki so bili pogrešani tri dni, je bilo dobro. Niso utrpeli večjih poškodb.

Ponje je prišla mikronezijska patruljna ladja in jih odpeljala domov, je po poročanju britanskega BBC sporočila avstralska vojska.