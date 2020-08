Skupno število umrlih od izbruha okužbe z novim koronavirusom 10. julija se je tako povzpelo na štiri.

Zunaj doma sta bila odvzeta dva brisa, oba sta bila negativna. Med občani novih potrjenih primerov okužb torej ni.

Zaradi sprememb v zdravstvenem stanju so bili trije okuženi oskrbovanci hospitalizirani, saj so zdravniki ocenili, da potrebujejo bolnišnično oskrbo. Ena oseba je bila odpeljana v ljubljanski klinični center, dve pa v mariborskega.

Do danes so bile v domu potrjene okužbe pri 48 oskrbovancih in 11 zaposlenih. Ozdravela pa sta po dva zaposlena in oskrbovanca.

Zdravstveno stanje obolelih oskrbovancev, ki so nastanjeni v rdeči coni v domu, je po zadnjih podatkih stabilno. Današnji rezultati ponedeljkovih testiranj so po oceni vodstva doma optimistični in spodbudni.

Delovnemu procesu v domu sta se pridružili sanitarna inženirka in diplomirana medicinska sestra, ki bosta ocenili delovanje že sprejetih ukrepov oz. podali oceno, kje so možne izboljšave in kako se lahko sistem še izboljša, njuna naloga bo tudi edukacija zaposlenih.

Domu kadrovsko pomoč še vedno nudijo zaposleni iz različnih slovenskih domov za starejše, ki so se odzvali na prošnjo doma za pomoč.