Enotnost v času osamosvajanja po besedah Kučana ni nastala sama po sebi, pač pa se je bilo treba zanjo zelo potruditi, je Kučan povedal v pogovoru v okviru cikla Pogovorov z osamosvojitelji, ki ga v okviru projekta Slovenija-30 ob prihajajoči 30-letnici samostojne države pripravlja RTV Slovenija.

V tem pogledu je Kučan velik pomen pripisal spravni slovesnosti v Kočevskem Rogu julija 1990. Kot je ocenil, bi bilo brez tega dogodka ljudi bistveno težje prepričati o legitimnosti povabila na plebiscit in projekta osamosvojitve Slovenije kot njegove posledice.

Zavrnil je očitek o neodločnosti pri odločitvi za plebiscit o samostojnosti. Politiki, ki niso imeli izkušenj z Jugoslavijo in ki niso poznali objektivnih nevarnosti, ki bi se lahko postavile na pot osamosvojitvi, so stvari videli veliko bolj preprosto, je povedal. Sam pa je moral iskati širšo sliko in zato se je morda komu zdelo, da s kakšno odločitvijo predolgo odlašajo. Ko je šlo za odločilne oz. za najbolj usodne odločitve, pa Kučan pravi, da ni bilo nobenih pomislekov.

»Nismo se dogovarjali na račun Hrvatov« Kučan je v pogovoru razkril tudi nekatere podrobnosti tedanjih pogovorov z jugoslovanskimi voditelji. Med drugim je zanikal, da bi se Slovenija in Srbija na račun Hrvatov tedaj dogovorili o koncu Jugoslavije. »Na račun Hrvatov se nismo dogovarjali z nikomer,« je zatrdil. Je pa po njegovih besedah veljalo, da so o vseh potezah, stališčih in načrtih sproti obveščali hrvaško politično vodstvo. Na drugi strani pa so Hrvatje bistvene stvari zamolčali. Tedanje zavezništvo s Hrvaško je sicer označil kot koristno, a po svoje tudi problematično. To se je pokazalo na dan, ko je JLA izvršila agresijo na Slovenijo in ko je bilo Kučanu, kot je pojasnil, v razgovoru s tedanjim hrvaškim predsednikom Franjem Tuđmanom povedano, da oni zaradi Slovencev ne bodo šli v vojno. Pravzaprav jim je bilo prepovedano preprečevati, da bi se agresija na Slovenijo izvedla s hrvaškega ozemlja. Na očitke, da je prepozno odreagiral na ukaz o razorožitvi Teritorialne obrambe, je dejal, da mu je odgovorni načelnik Teritorialne obrambe sprva zagotovil, da gre za zamenjavo trofejnega orožja, šele pozneje pa priznal, da gre za poskus odvzema orožja. In tedaj je tudi poklical Borisava Jovića, ki je v Beogradu podpisal odlok, izdali so tudi ukaz, s katerim se je odvzem orožja ustavil.