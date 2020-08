Goran Dragić je bil s 25 točkami v 28 minutah prvi strelec Miamija, imel pa je še po pet skokov in podaj. V igro je vstopil ob koncu uvodne četrtine in kmalu zadel trojko, a je prvi del njegova ekipa izgubila s 17:23, ob polčasu pa zaostajala s 44:48.

Toronto, druga ekipa vzhodnega dela lestvice, kjer je Miami ta čas četrti, je v tretji četrtini ušel tekmecem. Povedel je za dvomestno številko, tudi za 15 in 16 točk sredi tega dekla tekme. A se je Miami, tudi po točkah in skokih Dragića, ponovno približal in se v zadnji del po polaganju Dragića v zadnji sekundi podal s petimi točkami zaostanka (79:84).

Dragić je nato najprej poskrbel za izenačenje (84:84) ter po trojki za vodstvo Miamija (87:84). Nekdanji slovenski kapetan je nekaj pozneje zapustil igro, vrnil se je na začetku predzadnje minite, medtem pa je njegova ekipa znova zaostala.