Del venezuelske opozicije z njenim vodjem Juanom Guaidojem na čelu je v nedeljo uradno sporočil odločitev, da ne bo sodeloval na parlamentarnih volitvah, ki jih je razpisala vlada Nicolása Madura za 6. decembra letos. »Potem ko smo izčrpali vsa svoja prizadevanja na nacionalni in mednarodni ravni, da bi imeli volilni proces, ki bi zagotavljal spoštovanje suverene volje ljudi, so se politične stranke soglasno odločile, da ne bomo sodelovali v volilni goljufiji, ki jo pripravlja Madurov režim,« so zapisali v skupni izjavi 27 političnih strank. Gre za stranke, ki podpirajo Guaidoja, kot so Ljudska volja, Novi čas, Demokratska akcija in Najprej pravičnost.

Del opozicije trdi, da se je bojkot že izkazal za brezplodnega Guaido pa predstavlja samo del opozicije, pretežno desne. Drugi del ni za volilni bojkot, saj ocenjuje, da gre za manever, ki so ga preizkusili v času predsednikovanja Huga Chaveza (1999–2013) in v letih 2017 in 2018, pa ni obrodil sadov in jih je pustil zunaj institucij. Glede sodelovanja v volitvah je članstvo razdeljeno tudi v velikih strankah Demokratska akcija in Najprej pravičnost. V slednji podpira Guaidoja in soglaša z bojkotom ena struja, druga napoveduje sodelovanje na volitvah, vodja stranke socialdemokrat Henrique Capriles, pa zavrača obe alternativi in poziva k drugačni politični strategiji za odstranitev Madura. Na Guaidoja je naslovil naslednje besede: »Imeli ste načrt, a ni uspel. Ali boste nadaljevali neuspeh? (…) Tega je konec. Izvleči se moramo iz velikega protislovja, to je domnevne alternativa med (Madurovo) vlado nasproti fantaziji (Guaidojevemu načrtu). Vladati prek interneta? Prosim vas!« Capriles je že večkrat nastopil kot predsedniški kandidat in se tako jasno distanciral od Guaidoja in venezuelske vlade.