Huda nevihta z močnim vetrom je že zajela Primorsko. V Piranu so namerili najmočnejši sunek vetra, ki je pihal s hitrostjo 122 kilometrov na uro. Tudi drugod na slovenski obali so poročali o sunkih vetra okoli sto kilometrov na uro. Veter je že povzročal nevšečnosti in je odkril nekaj streh. Vendar kor pravijo domačini, se najhujše šele obeta ponoči, ko je moč pričakovati razlivanje morja.

Opozorilo za vse, ki živijo na poplavno ogroženih pobočjih Najhujše padavine so napovedane za Notranjsko, kjer se do jutra na nekaterih območjih pričakuje celo do 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar predstavlja veliko nevarnost za poplave. Zato se vsem prebivalce, ki živijo na poplavno ogroženih mestih svetuje, da spremljajo sprotne objave in dogajanje.