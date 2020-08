Avstrijsko državno nagrado za evropsko literaturo, ki jo letos prejme Drago Jančar, vsakič podeljujejo za cel literarni opus evropskega avtorja, ki je v mednarodnem prostoru še posebej opažen. Jančar, ki je tudi v nemškem govornem prostoru nase že opozoril, predvsem z deloma Galjot in To noč sem jo videl, se je lani tamkajšnjemu bralstvu znova priljubil še z romanom In ljubezen tudi, postavljenim v Maribor v času druge svetovne vojne. Žirija je v utemeljitvi zapisala, da je ena od odlik Jančarjeve literature, da ob posamezniku prikaže izkrivljenja zgodovine.

Jančar se je s tem pridružil vidnim dobitnikom te nagrade, med njimi Francozoma Patricku Modianoju in Michelu Houellebecqu, Romunu Mircei Cartarescuju, Norvežanu Karlu Oveju Knausgaardu in Angležinji Zadie Smith. Finančni del nagrade znaša 25.000 evrov. sta, šum