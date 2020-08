Ko se je poleg otroškega igrišča v Celovških dvorih ustavil neobičajen avtobus, ves popisan in predelan, so mu kaj hitro naproti prišli otroci. Nekateri so že vedeli, da se bodo lahko v avtobusu (če si bodo nadeli masko) in pred njim nekaj ur igrali, poslušali glasbo, se družili z vrstniki in se morda mimogrede naučili še kakšno novo veščino. Tako kot vsak četrtek je prišel na obisk mobilni mladinski center Ljuba in Drago, ki redno prihaja tudi pred osnovo šolo v Kašlju.

Poleg Ljube in Draga na različnih koncih mesta aktivnosti za otroke in mladostnike Mladi zmaji organizirajo v še eni mobilni enoti Ulični zmaji, ki obiskuje Gameljne, Bratovševo in Glinškovo ploščad, Celovške dvore ter igrišče osnovnih šol Destovnika Kajuha in Božidarja Jakca v četrtni skupnosti Golovec, medtem ko so stacionarni mladinski centri za Bežigradom, v Črnučah, Šiški in Zalogu. Cilj občine je, da bi do leta 2025 mladinski centri delovali v vseh 17 četrtnih skupnostih.

Avtobus je v Kašelj in Celovške dvore začel voziti le nekaj tednov pred začetkom epidemije novega koronavirusa, zato je mobilni mladinski center dodobra zaživel, šele ko je vlada odpravila najstrožje ukrepe. Ko je prvič zapeljal pred stanovanja v Celovških dvorih, je novost pritegnila ogromno otrok, po besedah mladinske delavke Gee Erjavec kakšnih 40, 50. »Tudi zato smo se odločili, da lahko mlajši od deset let pridejo le v spremstvu staršev,« je dejala Gea Erjavec in dodala, da so na njihovem avtobusu dobrodošli vsi mladostniki, da pa je glavnina dejavnosti namenjena starejšim otrokom. Teh je v Celovških dvorih med obiskovalci nekoliko manj kot v Kašlju.