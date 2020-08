O prometni nesreči v Novi vasi pri Mokricah so bili brežiški obveščeni v nedeljo nekaj po 12. uri, 75-letnega voznika so nato izsledili in ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 1,19 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Prometno nesrečo v Spodnji Pohanci v bližini Brežic pa so brežiški policisti obravnavali v noči na nedeljo. 51-letni voznik je kmetijski traktor s traktorskim priključkom balirko ustavil na cesti in iz vozila izstopil, pri tem pa ga ni ustrezno zavaroval. Traktorist je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,91 miligramov alkohola. Zaradi opravljanja gospodarske vožnje v nočnem času in drugih kršitev cestno-prometnih predpisov so mu policisti izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so še pojasnili na policiji.