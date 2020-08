Kljub naraščajočemu številu okužb v Nemčiji se je v soboto na protestnemu pohodu proti ukrepom, ki so jih sprejele oblasti za zajezitev epidemije, po ocenah policije zbralo okoli 17.000 ljudi. Na shodu, ki je sledil, naj bi bilo celo 20.000 protestnikov. Ti so zahtevali ukinitev vseh ukrepov, s katerimi se nemške oblasti trudijo zajeziti epidemijo.

Brez mask, brez razdalje

Ker protestniki že med protestnim pohodom niso spoštovali predpisane varnostne razdalje, prav tako niso nosili zaščitnih mask, je policija kazensko ovadila vodjo protestov, ki je popoldne razglasil, da so demonstracije končane. Vendar pa tisoči protestnikov tega niso upoštevali in so se še naprej pomikali proti Brandenburškim vratom, kjer je bil zvečer napovedan veliki shod. Ker protestniki še vedno niso spoštovali omenjenih predpisov za zaščito pred okužbo, še več, tiste, ki so nosili masko, so pozivali, naj jo snamejo, jih je policija skušala razgnati. Pri tem je prišlo do izgredov, pri katerih je bilo ranjenih več policistov, nekateri viri navajajo, da naj bi bilo ranjenih 45 pripadnikov policijskih enot.

Protestniki so nosili napise različnih nemških mest in dežel, od koder so pripotovali v prestolnico, poleg nasprotnikov cepljenja, zanikovalcev koronaepidemije in vernikov različnih zarotniških teorij je bilo med njimi tudi mnogo takšnih, ki so s svojo opravo ali zastavami izkazovali pripadnost skrajno desničarskim gibanjem.

Proteste je organizirala pobuda Querdenken 711 iz Stuttgarta, vendar pa je berlinski »notranji minister« Andreas Geisel iz vrst socialdemokratov opozoril, da so k protestom pozvale tudi različne neonacistične skupine. Vzporedni shod, ki ga je prav tako za soboto napovedal Attila Hildmann, zagovornik zarotniških teorij o koronavirusni pandemiji, so oblasti zaradi ščuvanja ljudstva prepovedale.

Kakšno je bilo vzdušje na protestih, kaže tudi to, da je morala ekipa nemške javne televizije ZDF, ki je na čelu z voditeljico Dunjo Hayali skušala posneti tedensko oddajo, zaradi zmerjanja in groženj iz varnostnih razlogov prekiniti snemanje.

Berlinski župan iz vrst socialdemokratov Michael Müller je dejal, da ga jezi, ker so protestniki iz različnih dežel prišli v Berlin in pri tem zlorabili pravico do protestov, ki bi morali potekati z upoštevanjem varnostne razdalje in uporabo zaščitnih mask. Protestniki nočejo sprejeti dejstev, je dejal Müller, in s tem ogrožajo ne le svoje, temveč tudi zdravje drugih ljudi. Tudi minister za zdravje Jens Spahn iz krščanskodemokratske unije je bil kritičen do protestnikov: »Da, seveda morajo biti protesti mogoči tudi v času koronaepidemije. Vendar pa ne na tak način.«