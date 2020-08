Pred koronakrizo so v letošnji kolesarski svetovni seriji spomladi izpeljali pet dirk, zaradi nje so jih dvanajst že predčasno izbrisali s koledarja, na katerem jih je po novem ostalo samo še 19. Premiero pred nadaljevanjem sezone je v soboto gostila Italija, 14. izvedba dirke Strade Bianche (v prevodu: bele ceste) pa je potekala v Toskani. Na 184 kilometrov dolgi dirki, ki bi po prvotnem koledarju morala biti na sporedu že 7. marca, je (ne)pričakovano nastopilo kar šest Slovencev v zgolj dveh ekipah: Tadej Pogačar, Jan Polanc (oba UAE Team Emirates), Matej Mohorič, Grega Bole, Jan Tratnik in Domen Novak (vsi Bahrain-McLaren).

Belgijec Wout van Aert, klubski kolega Primoža Rogliča v ekipi Jumbo-Visma, je bil lani na tej dirki tretji, tokrat pa si je privozil suvereno zmago. Na preizkušnji s startom in ciljem v Sieni, na kateri sta bili peklenski tako vročina (36 stopinj Celzija) kot podlaga za vožnjo (kar 63 kilometrov oziroma več kot tretjina celotne proge je makadamska, odsekov s takšno podlago pa je enajst), je 25-letni van Aert v skupini šestih kolesarjev izvedel odločilni napad dvanajst kilometrov pred koncem. Trikratni belgijski in svetovni prvak v ciklokrosu (oboje v letih 2016, 2017 in 2018) si je do cilja privozil kar pol minute prednosti pred drugouvrščenim Italijanom Davidejem Formolom, Nemec Maximilian Schachmann pa je zaostal še dve sekundi več.

»Na lanski in predlanski dirki se mi žal ni izšlo, da bi stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, letos pa mi je to le uspelo. Sanjsko. Priznam, da sem se pred dvema letoma zaljubil v to dirko. Po dveh zaporednih tretjih mestih v zadnjih dveh letih sem bil dovolj samozavesten in prepričan, da lahko zmagam. Razmere za vožnjo so bile zelo težke, zato je moja zmaga še toliko slajša. Dirko sem odpeljal na najvišji ravni,« je ocenil zmagovalec Wout van Aert, ki je dosegel enajsto zmago v karieri, med njimi pa velja izpostaviti še dve etapni zmagi (posamično in v moštvenem kronometru) na lanskem Touru. Med slovensko šesterico je bil tokrat najboljši Tadej Pogačar na 13. mestu, vendar z zaostankom več kot desetih minut, Matej Mohorič je bil 19., preostala četverica je odstopila in ostala brez uvrstitve.