Začetek jubilejnega, 30. državnega prvenstva v nogometu, ki je predviden za sredo, 12. avgusta, bo verjetno okrnjen. Ker so v taboru nogometašev Domžal v noči s petka na soboto ugotovili pozitiven test na koronavirus, bo tekma prvega kroga z Bravom iz Ljubljane, ki je bila predvidena 13. avgusta, najverjetneje preložena na poznejši termin.

»V klubu vse od ponovnega zagona izvajamo številne preventivne ukrepe. Prav to nam je omogočilo, da smo okužbo pri našem igralcu zaznali zelo kmalu, zato smo prepričani, da nam bo širitev okužbe uspelo zajeziti,« je povedal športni direktor Matej Oražem.

Vsi nogometaši, trenerji in drugi člani strokovnega štaba, ki so bili na treningih v četrtek in petek, so morali v obvezno karanteno najmanj do petka. Ob Kamniški Bistrici do preklica ne bo skupinskih treningov, igralci bodo lahko trenirali samostojno. Odpovedali so tudi pripravljalnima tekmama z drugoligašema Beltinci (5. avgust) in Krko (6. avgust).

»Stanje je zelo resno in temu primerno se bomo odzvali. Vrnili smo se v stanje, ki je vladalo pred nekaj meseci. Verjamem, da bo tokrat vse skupaj trajalo manj časa in bomo čez dober teden že lahko skupaj trenirali. Epidemija nam praktično vse leto narekuje ritem. Fantje bodo do vrnitve opravljali individualne treninge po navodilih stroke. Ko bo obvezna karantena za nami, se bomo lahko primerno prilagodili nastali situaciji,« je povedal 52-letni trener Dejan Djuranović.