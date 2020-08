»Povsem nobenega razloga ni za začetek kakršne koli preiskave, saj se ni zgodilo nič kaznivega in nič ne nakazuje na kakršno koli obliko kaznivega dejanja,« je zapisala Fifa.

»Predsednik bo še naprej polno izpolnjeval svoje dolžnosti znotraj Fifa in bo še naprej sodeloval z oblastmi v Švici in po svetu,« je dodala Mednarodna nogometne zveza.

Proti Gianniju Infantinu je švicarsko tožilstvo zaradi ugotovitev v preiskavi domnevnih prikritih sestankov med predsednikom Fife in švicarskim državnim tožilcem Michaelom Lauberjem vložilo kazenski postopek.

Sodišče je prejšnji teden ugotovilo, da je Lauber prikril sestanek in lagal svojim nadzornikom, medtem ko je njegov urad preiskoval obtožbe o korupciji v zvezi s Fifo, vključno s tem, kako sta Rusija in Katar pridobila organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu v letih 2018 in 2022.

Možna kazniva dejanja vključujejo zlorabo javnega položaja, kršitev uradne tajnosti, pomoč kršiteljem in spodbujanje teh dejanj, piše v izjavi švicarskega pravosodnega organa.

Infantino je predsednik Fife postal februarja 2016, tri leta kasneje pa je bil izvoljen še za en mandat na čelu krovne mednarodne zveze.