V vladi pojasnjujejo, »da je bil Predalič v tistem obdobju prekomerno obremenjen, prav tako je bil nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje«. Med srečnimi dobitniki dodatka nad 35 odstotkov, na kolikor jih je omejil odstopljeni in neodstopljeni minister za notranje zadeve Aleš Hojs, je bil tudi odstopljeni generalni direktor policije Anton Travner. Ko je policijski sindikat vodstvo povprašal po zdravju, saj policisti niso dobili več kot 35 odstotkov, je minister Hojs odgovoril, da v resnici ni šlo za navodilo, temveč le za priporočilo. Človek bi rekel, če bi bil lepo vzgojen in milosten do teh neumnosti, da gre za manipulacijo (pravopis pravi, da manipulacija pomeni »okoristiti se s preračunljivim ravnanjem, dejanjem«). Zato malo težko razumemo včerajšnji poziv direktorja urada vlade za informiranje Uroša Urbanije, da »javnost mora razkrivati in javno objavljati vsak medij, vsakega novinarja, vsakega sodnika, ki se očitno in brezsramno poslužuje manipulacij, samo tako bomo dobili dobre medije«, in pri tem na twitterju uporabi ključnik #stop manipulacijam.

Mogoče bi bilo zato bolj smiselno, če bi se v vladi najprej posvetili svojim manipulacijam. Uporabijo lahko kar ključnik #za nas pravila ne veljajo.