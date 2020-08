S Planinske zveze Slovenije so konec tedna sporočili, da je bilo za 24-letnega člana Zgornjesavinjskega alpinističnega kluba Rinka usodno plezanje v severni steni gore Warstein. Šinkovec, ki je bil starejši alpinistični pripravnik, se je skupaj s kolegi udeležil alpinističnega tabora slovenskih perspektivnih alpinistov, v okviru katerega se je tudi podal v severno steno 1758 metrov visoke gore. »Luka je v navezi padel, in čeprav je soplezalec padec zadržal, je utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl,« so sporočili iz planinske zveze.

Ob nesreči so posredovali lokalni gorski reševalci, ki so pokojnega in alpinista, ki je bil z njim v navezi, prepeljali v dolino, pri planinski zvezi pa so konec tedna urejali vse potrebno za prevoz pokojnega športnika v domovino in varno vrnitev drugih članov alpinističnega tabora.