Prometni zastoji: Vodo prodajali petnajstkrat dražje

Dokazano je, da izpostavljenost dnevnemu stresu, ki ga povzročajo gneče in zastoji v prometu, med ljudmi, ki živijo v mestu, poveča možnost razvoja duševnih bolezni. Zastojev je tudi pri nas veliko, a so s tistimi v okolici in v milijonskih velemestih neprimerljivi.